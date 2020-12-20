أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن الزمالك لا يقل شئ عن الأهلي ونادي كبير وجماهيري وبالأخص في الموسم الحالي والماضي.
وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوتعبر فضائية صدى البلد الى ان الزمالك لديه لاعبين بجودة مختلفة عن المواسم السابقة. وتابع أن وجود أي لاعب مع الزمالك في الملعب تضيف
واضاف انه شهد دعم رهيب من جمهور الأهلي خلال وجوده مع النادي. واتم انه قرر عدم اتخاذ خطوة تأخذ عليه من قبل جماهير الأهلي.
وارتبط اسم صالح جمعة في الفترة السابقة بالانتقال الى نادي الزمالك بعد فسخ النادي الاهلي عقده مع اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.