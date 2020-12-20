أحمد مجدي: الزمالك أخطأ في تجديد إعارة رزاق سيسيه

انتقد أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، الإدارة الفنية بنادي الزمالك، بسبب تجديد إعارة رزاق سيسيه، في صفوف نادي الاتحاد السكندري.
وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذييقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك أخطأ في تجديد إعارة رزاق سيسيه فهو من أفضل اللاعبين في
وتابع: "رزاق سيسيه يقدم كرة مختلفة عن نوعية اللاعبين في نادي الزمالك وسيسيه أفضل من بعض اللاعبين المتواجدين في صفوف نادي الزمالك حاليًا".
وأتم: "لو القرار في إيدي كان لازم رزاق سيسيه يرجع الفريق في بداية الموسم الجديد".
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