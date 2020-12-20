صالح جمعة يوضح حقيقة اختلاطه بـ شقيقه اثناء الإصابة بكورونا

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه لم يشاهد عبدالله شقيقه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أشاهد عبد الله جمعة خلال فترة إصابتي بكورونا وليس لي أي علاقة بإصابته بفيروس كورونا".

وأكمل: "قد يكون أحد زملاؤه في الزمالك نقل له العدوى،

لكني لم اختلط به نهائيًا في هذا التوقيت".

وكان عبدالله جمعة قد تعرض للاصابة بفيروس كورونا قبل مباراة الزمالك والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا.

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز. وقال جمعة، عبر برنامج

الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "خطوة سيراميكا تحدي مع نفسي لاقدم موسم جيد، وعندما اشارك وفريقي فائز هذا امر يسعدني. وتابع: في مباراة البنك الاهلي تم طرد محمود نبيل وطريقة اللعب تغيرت، وتراجع محمد ابراهيم ليستطيع الاستحواذ على الكرة. واشار: ابراهيم لاعب كبير وكان "فارق عن الكل "في منتخب الشباب"، هو محترم ومؤدب ويساعد زملائه دائما في الملعب. واتم كلماته : انا وابراهيم سعداء اننا متواجدين سوياً في سيراميكا كليوباترا.