صالح جمعة: "سيراميكا كليوباترا تحدي مع نفسي.. وسعيد بوجود ابراهيم معي"

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز.
وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "خطوة سيراميكا تحدي مع نفسي لاقدم موسم جيد، وعندما اشارك وفريقي فائز هذا امر يسعدني.
وتابع: في مباراة البنك الاهلي تم طرد محمود نبيل وطريقةاللعب تغيرت، وتراجع محمد ابراهيم ليستطيع الاستحواذ على الكرة.
واشار: ابراهيم لاعب كبير وكان "فارق عن الكل "في منتخب الشباب"، هو محترم ومؤدب ويساعد زملائه دائما في الملعب. واتم كلماته : انا وابراهيم سعداء اننا متواجدين سوياً في سيراميكا كليوباترا.
أكد صالح جمعة، لاعب فريق
وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا كليوباترا معي لأنهم تفاوضوا معه وأبلغوه أنهم يفاوضوني لذلك تحدث اللاعب عن ذلك".
وأكمل "بعدما جلست مع هيثم شعبان تفاصيل الاتفاق، وجهت الشكر لسموحة على تفاوضهم معي، فهم ناد كبير وقلت لهم إن كان نفسي أكون معاهم".
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