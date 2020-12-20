الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي مستمران مع الفريق

تحدث علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، لاعبي الفريق، خارج قلعة الدروايش في فترة الإنتقالات الشتوية.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لن نستغنى عن عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي في الميركاتو الشتوي فهم أحد الأعمدة الأساسية للفريق".

وتابع: "عبدالرحمن مجدي مستمر مع

الإسماعيلي حتى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل".الإسماعيلي يستنجد: نعاني من ضغط المباريات ومظلومين مقارنة بباقي الأندية

واستنجد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، بسمئولي اتحاد الكرة المصرية وخاصة لجنة المسابقات بسبب ضغط المباريات في الموسم الجاري.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نستنجد بمسئولي اتحاد الكرة من أجل تحقيق العدالة بسبب ضغط المباريات التي يعاني من النادي الإسماعيلي".

وتابع: "ليس من العدل أن نخوض مباراة أخرى بعد يومين فقط بينما يخوض الخصم مباراته بعد 5 أيام من المباراة السابقة، فذلك يتسبب في عدد من الإصابات داخل الفريق والدليل على ذلك الإصابة القوية التي تعرض لها عبدالرحمن مجدي بمزق 7 ملل في العضلة الخلفية فضلا عن إصابة الوحش وعماد حمدي".