- 1/3
- 2/3
- 3/3
خضع لاعبو منتخب الشباب لمسحة كورونا بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة للاطمئنان على حالتهم بعد عودتهم من تونس.
تقرر بقاء لاعبي منتخب الشباب في العزل الصحي بأحد فنادق القاهرة لحين ظهور نتيجة مسحات كورونا التي أجراها اللاعبون بعد وصولهم إلىالقاهرة قادمين من تونس.
وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة
وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.
وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لاعبو منتخب الشباب يخضعون لمسحة كورونا بعد وصولهم إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.