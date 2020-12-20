صالح جمعة: كنت على اعتاب سموحة قبل سيراميكا كليوباترا

أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أنه كان على أعتاب الانضمام لنادي سموحة قبل الانضمام لفريقه الحالي ولكن في النهاية انتقلت إلى سيراميكاكليوباترا.
وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه
وأتم انه شعر في سيراميكا كليوباترا بنفس شعور تواجده في النادي الأهلي.
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