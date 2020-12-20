أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري أن الانتخابات الجديدة ستكون تحت إشراف كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيوينة لقناة “صدي البلد” اليوم السبت إن انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة ستكون في النصف الثاني من يناير المقبل وتحت إشراف كامل من فيفا.
وأضاف أن الانتخابات سوف يتم إجراؤها خلال بطولة العالم لكرة اليد في النصف الثاني من يناير المقبل.
وأوضح :”سيتم تقديم إعداد خطة مكتملة تشمل الحضور والإجراءات والمكان حول انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وتقديمها لمجلس الوزراء المصري الأحد بعد المقبل، لأن هناك قرار من رئيس الحكومة بعدم عقد الجمعيات الأهلية”.
وتابع :”هناك اختبار نزاهة سوف يخضع له المرشحون لانتخابات اتحاد الكرة المصري للتأكد من عدم تضارب مصالح”.
وقال:” لن أشارك في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبل لأن هذا لا يحق له ولا لأعضاء اللجنة الخماسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار مصر | احمد مجاهد يحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.