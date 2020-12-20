الامارات | لاعبو الإمارات يظفرون بالبطولة التنشيطية.. والبرازيل وصيفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإمارات يظفرون بالبطولة التنشيطية.. والبرازيل وصيفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن لاعبو الإمارات من الظفر بالمركز الأول في بطولة الاتحاد التنشيطية للجوجيتسو، التي اختتمت أمس، محققين 13 ميدالية ذهبية، بينما حل لاعبو البرازيل بمركز الوصيف برصيد ثماني ميداليات ذهبية، ولاعبو روسيا بالمركز الثالث برصيد ذهبيتين.

أقيمت البطولة في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة.

وقال بيان صحافي: «توزعت نزالات البطولة على خمسة أبسطة، أشرف عليها خمسة حكام معتمدون من الاتحاد، وسط إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، والوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لانطلاق منافسات الموسم الجديد والاستحقاقات الدولية المقبلة».

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان، تحت 56 و62 و69 و77 و85 كغم، ما أسهم في اختبار قدرات اللاعبين وإدخالهم أجواء البطولات الرسمية.

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