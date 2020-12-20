الامارات | إهدار الفرص «بريء» من خسارة الشارقة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار الفرص «بريء» من خسارة الشارقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتعل دوري الخليج العربي واقتربت الفرق كافة من الصدارة حتى تلك التي تعاني أزمات منذ انطلاق الدوري، والحديث هنا عن العين الذي يحيي آمال جماهيره عقب كل جولة يعتقد الجمهور خلالها أن الزعيم لن يعود، إذ شهدت الجولة العاشرة خسارة أولى للمتصدر الشارقة في بيت «قاهر الكبار» بني ياس، وخسارة أولى للنصر على ملعبه في دبي، وخسارة أولى أيضاً للمدرب مهدي علي، مع شباب الأهلي.

ونجح مدرب بني ياس في التعامل مع المتصدر الشارقة، ولعب بأسلوبه نفسه فتفوق عليه، وأعطى ذكاء مدرب بني ياس المساحة للاعبي الشارقة في امتلاك الكرة، ولعب على أخطاء لاعبيه، وهو أسلوب الشارقة نفسه في مبارياته بعدم الهجوم ولكن فقط اللعب على الهجمات المرتدة، لينجح بني ياس في تحقيق الفوز ومواصلة الصحوة والوجود في مربع الكبار بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق الشارقة.

واستحق الجزيرة الصدارة المشتركة مع الشارقة بالرصيد نفسه، في حين رفض النصر منافستهما بالخسارة أمام العين، ورفض استغلال ظروف المنافس وحالة النقص التي لعب بها منذ الدقيقة 22 من عمر المباراة، لتبقى فرص الفرق الثلاثة قائمة في المنافسة على الصدارة ومعها العين الزعيم الذي، على الرغم مما يمر به من سوء نتائج، إلا أنه يبتعد عن صدارة الدوري بفارق خمس نقاط فقط.

ولم ينجح شباب الأهلي في العودة واستغلال أخطاء الآخرين مثلما كان يمتاز بذلك من قبل، فرفض اللاعبون الظهور في ثوب البطل في لقاء الفجيرة بأول ظهور مع المهندس مهدي علي، ليخسر أول مباراة له مع الفريق، ويبتعد خطوة عن المنافسة.

وعن عجمان، فحدث ولا حرج، فقد وجد الفريق نفسه في مؤخرة الجدول ورفض اللاعبون تقديم مباراة تليق بهم فخسر أمام منافس مباشر وهو خورفكان، ليبتعد الفريق مرة أخرى ويبقى عند رصيده ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، ليتأزم موقفه أكثر في البطولة، وخدم الفجيرة نفسه بالفوز على فريق بحجم شباب الأهلي، ليشتعل صراع الهروب من الهبوط.

سؤال الجمهور

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في الخسارة الأولى التي تعرض لها الشارقة ومن المسؤول عنها، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شاركنا الرأي.. ما سبب الخسارة الأولى للشارقة في دوري الخليج العربي؟ وتم رصد أربع إجابات، هي: إهدار الفرص، تألق حارس مرمى بني ياس، ذكاء مدرب بني ياس ومهارة أبوناموس.

وخلال التصويت الذي شارك فيه 284 مشجعاً جاء ذكاء مدرب بني ياس في المركز الأول بنسبة 33%، ثم إهدار الفرص بنسبة 29%، ومهارة أبوناموس 26%، وأخيراً تألق حارس بني ياس 12% فقط، ليكون مدرب بني ياس هو الأفضل في التعامل مع المباراة وقراءتها بالشكل الذي نجح من خلاله في تحقيق النقاط الثلاث.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أخطأ في تدوير لاعبيه خلال المباراة عند إجراء التبديلات وخروج خالد الظنحاني، وإشراك خالد باوزير، حيث سمحت التبديلات بفتح المباراة أمام لاعبي بني ياس وتشكيل الخطورة وإحراز هدف المباراة الوحيد.

وقال عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «جولة رائعة وأفضل فنياً من الجولة الماضية، قبل الجولة كان من الطبيعي فوز الشارقة على بني ياس والنصر على العين، بما يمر به العين من ظروف صعبة، وفوز سهل لفريق شباب الأهلي، ولكن كل هذا تغير داخل الملعب. خسر الشارقة واستحق بني ياس الفوز بما قدم من أداء، ورفض لاعبو شباب الأهلي تقدير ما يرتدونه من قميص فريق كبير ولم يظهروا بشخصيتهم الحقيقية، ولا يتحمل مهدي علي سبب الخسارة، وفي النصر كان للمدرب رأي آخر بعدم قراءة المباراة وعدم استغلال دكة البدلاء، ولا نعلم الطريقة التي يلعب بها النصر».

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