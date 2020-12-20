الامارات | انطلاق برنامج الأنشطة الرياضية لإجازة الشتاء في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج الأنشطة الرياضية لإجازة الشتاء في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشارقة الرياضي فعاليات برنامج الأنشطة الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية، لإجازة الشتاء، في ألعاب السلة واليد والطائرة، وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة 325 لاعباً من أندية وطلاب مدارس إمارة الشارقة، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة ودعم خطط المجلس الاستراتيجية وتطوير المهارات ورفع مستويات التميز.

وتشرف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس على البرنامج الذي يشارك فيه اللاعبون بفئات الصغار والبراعم والأشبال بمشاركة أندية الشارقة والمدام ومليحة والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، بجانب مشاركات لطلاب المدارس من قبل مجلس الشارقة للتعليم.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال: «هذه البرامج تمثل قيمة جيدة وإضافية لجميع المشاركين، حيث تتيح الفرص لاكتشاف المواهب الجديدة وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم، وتشجيعهم على تقديم مستويات مميزة حتى تتم الاستفادة منهم في الأندية».

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