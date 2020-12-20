الامارات | طائرة طبية مجهّزة لإعادة منتخب مصر للشباب من تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة طبية مجهّزة لإعادة منتخب مصر للشباب من تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنه سيتم إرسال طائرة طبية مجهزة، لإعادة منتخب شباب الفراعنة من تونس، الذي كان يشارك في دورة شمال إفريقيا. وقال وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، في بيان رسمي، أمس، إنه قام بالتنسيق مع وزير الطيران المدني ببلاده، الطيار محمد منار، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصري للشباب من تونس إلى القاهرة.

وأضاف أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء في مصر أو مع الجانب التونسي، للاطمئنان على توفير كل الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة، والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة.

وأصيب مدرب المنتخب المصري، ربيع ياسين، و16 لاعباً بفيروس كورونا في أول أيام وجود بعثة الفريق بتونس، وتم إلغاء مباراتيه مع ليبيا وتونس.

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