مرسيليا يفشل في الفوز بالمباراة الثانية تواليًا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





مرسيليا: فشل مرسيليا بالفوز للمباراة الثانية تواليًا في غضون اربعة ايام بعد سقوطه السبت في فخ التعادل 1-1 امام ضيفه رينس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل الياباني يوتو ناغاتومو هدفًا بالنيران الصديقة للضيوف (20) قبل أن يعادل فلوريان توفان لأصحاب الارض (44) على ملعب فيلودروم.

وبقي مرسيليا في المركز الرابع برصيد 28 نقطة على بعد اربع نقاط من ليل المتصدر الذي يستضيف باريس سان جرمان الثاني (31) الاحد في قمة المرحلة ونقطتين من ليون الثالث الذي سيكون قادرًا على التصدر موقتًا بحال فوزه على مضيفه نيس لاحقًا اليوم.

وأجرى المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش تغييرين على التشكيلة التي منيت بهزيمة (1-2) امام رين منتصف الاسبوع، كانت الاولى منذ المباراة الافتتاحية، حيث بدأ ناغاتومو والاسباني ألفارو غونزاليس أساسيين.

وقال بواش بعد اللقاء "أتيحت لنا فرص في الشوط الاول ولو سجلنا كنا أجبرناهم على الخروج من مناطقهم. ولكن عندما سجلوا، بات هذا الامر اصعب".

وتابع "أنا خائب جدًا، أهدرنا فرصة محققة ولم أتوقع ذلك بعد أداء جيد".

وكانت هذه المشاركة الرابعة فقط لناغاتومو الاكثر خوضًا لمباريات مع منتخب الساموراي اساسيًا هذا الموسم وارتكب الخطأ عندما رفع الكوسوفي اربير زينيلي عرضية منخفضة حوّلها الدولي الياباني في شباكه عن طريق الخطأ عندما حاول تشتيتها (20).

وزادت محن ظهير انتر الايطالي السابق بعدما تحصل على بطاقة صفراء بعد خمس دقائق لخطأ على ماتيو كافارو.

وعادل توفان للفريق الجنوبي النتيجة قبل الاستراحة عندما وصلت عرضية الى الارجنتيني داريو بينيديتو داخل المنطقة، مررها رأسية جميلة الى الفرنسي عند القائم الثاني تابعها بدوره برأسه في الشباك (44).

حاول بطل فرنسا عشر مرات آخرها عام 2010 الخروج بالنقاط الثلاث عبر محاولتين للظهير الياباني الآخر هيروكي ساكاي وديميتري باييه الا انهما عجزا عن ذلك.

في مباراة سابقة، أسقط متز ضيفه لنس بنتيجة 2-صفر بهدفي السنغالي أوبا نوغات (30) والجزائري فريد بولحية (90+4).

ورفع متز رصيده الى 23 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن لنس السابع.