شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعود من تونس ويدخل الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتتوجه البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، بعثة منتخب الشباب قادمة من مطار قرطاج بتونس على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا رقم 3031 تابعة لشركة مصر للطيران طراز الإيرباص 320neo، وفرتها وزارة الطيران المدنى لإعادة المنتخب من تونس، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر استقبال بعثة منتخب الشباب فور وصولها من تونس داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وسيتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبني قبل وبعد وصول بعثة الفريق واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، ومن المقرر أن تتوجه البعثة فور وصولها لفندق العزل للخضوع للحجر الصحى.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم .