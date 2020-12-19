شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها انتعاش خزينة اتحاد الكرة بالإيرادات التى حققتها الجبلاية من قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حيث قال مصدر فى اتحاد الكرة، إن لجنة الحكام طالبت بسداد 4 ملايين جنيه قيمة مستحقات الحكام فى الأقسام المختلفة عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم، السبت، وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك للتركيز فى المواجهات المقبلة وشدد المدير الفني على اللاعبين بالاستعداد القوى لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة وانطلاقة طيبة وقوية فى دورى أبطال أفريقيا.

مران الزمالك.. عودة عبدالله جمعة.. راحة لشيكا ومصطفى محمد.. وجلسة مع زيزو تواجد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، بالتدريبات التى أقيمت على ملعب النادى، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا للاعب، يؤديه على هامش المران وقام اللاعب بالجرى حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي التأهيل بالفريق، على أن يستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت القادم. المدير التنفيذي للأهلي: نتمنى التوفيق للجنة مجاهد.. ونشكر الجناينى وجه العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلي، التهنئة للجنة الجديدة التى تم تعيينها خلال الساعات الماضية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وترأسها المهندس أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، وتمنى مرجان التوفيق للجنة التى تولت المهمة، مشيرًا إلى أنه يقع عليها عبء كبير فى هذه المرحلة الانتقالية، التى تحتاج إلى جهود مضاعفة، سواء بشأن المسابقات المحلية أو القارية ودعم المنتخبات الوطنية. طالبت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، مسئولى اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية بقيادة أحمد مجاهد، بسداد 4 ملايين جنيه خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر فى اتحاد الكرة، إن لجنة الحكام طالبت بسداد 4 ملايين جنيه قيمة مستحقات الحكام فى الأقسام المختلفة عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. انتعشت خزينة اتحاد الكرة بالإيرادات التى حققتها الجبلاية من قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال مصدر بالجبلاية، إن اتحاد الكرة حقق 50 مليون جنيه من النسبة التى يحصل عليها الاتحاد نظير توثيق عقود اللاعبين مع أنديتهم.

يخضع محمد حمدى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا غدًا، الأحد، لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد الليبى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية الذى يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية فى ليبيا، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.