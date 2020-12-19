شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا لبيراميدز غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن فريق الكرة بالنادى سيجرى غدا، الأحد، المسحة الطبية الرسمية استعداداً لخوض مباراة الاتحاد الليبى فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويجرى الفريق مسحته الطبية ظهر الأحد بملعب النادى، وهى المسحة الرسمية الخاصة بالمباراة التى يبدأ فيها بيراميدز مشواره بكأس الكونفدرالية فى النسخة الجديدة بعدما حل وصيفا فى النسخة الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادى الاتحاد الليبى فى الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يخضع محمد حمدى، مدافع بيراميدز، لمسحة طبية أيضًا، لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد الليبى.

وتعرض محمد حمدى للإصابة بفيرس كورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وخرج حينها محمد حمدى من التشكيل الأساسى لبيراميدز، ليدخل العزل المنزلى ويخضع لبروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة، ومن المنتظر أن يجرى مسحة طبية جديدة، لتحديد موقفه من العودة للفريق أو الاستمرار فى العزللحين الشفاء التام من الفيروس.