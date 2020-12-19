الأهلى يخسر من الزمالك ويصعد لنصف نهائي دورى المرتبط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق سلة الزمالك على الأهلى بنتيجة 62/59 فى إياب ربع نهائي بطولة دورى المرتبط، ورغم الهزيمة صعد الأهلى إلى نصف النهائي، خاصة أن فريق المرتبط 16 سنة حسم الأمر بعدما فاز على الأبيض بنتيجة 67/55 وبذلك تكون نتيجة الرجال تحصيل حاصل.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر على الأبيض بنتيجة 68 /91 فى المباراة التي جمعتما بصالة الإسماعيلية، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائى دورى المرتبط بفرق 16 سنة.
وشهدت فترات اللقاء الأربعة تقدم الزمالك، وانتهت الفترة الأولى 21/13 للزمالك ، و الفترة الثانية 36/29 للأبيض، وفيما يخص الفترة الثالثة 60/52 للأهلى و 68/91 فى الرابعة والنهائية، واستطاع الأحمر أن يعود إلى المباراة ويقوم بريمونتادا فى الفترة قبل الأخيرة.
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