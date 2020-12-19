شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 19 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 19 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها اهتمام نادي أول أغسطس باستعادة جيرالدو من الأهلي، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية قبل رحلة السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب بدوري الأبطال.

كشفت تقارير صحفية أن نادى أول أغسطس الأنجولى يرغب فى استعادة الجناح الدولى الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وفشله فى إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ قدومه فى يناير 2018 من نفس النادى. ويرغب الأهلى فى بيع جيرالدو أو إعارته خلال الانتقالات الشتوية ينابر المقبل لإفساح مكان فى القائمة الحمراء لقيد لاعب أجنبى جديد، فى ظل رغبة موسيمانى فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى نسختها الجديدة. ولم يسجل جيرالدو سوى هدفين خلال مشاركته فى 25 مباراة الموسم الماضي، فيما شارك بنهائى أفريقيا الذى توج به الأهلى كبديل، قبل أن يعود للمشاركة فى أول مباراة الموسم الحالى أمام غزل المحلة.

أول أغسطس الأنجولى يطلب استعادة جيرالدو من الأهلي

وجه العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلي، التهنئة للجنة الجديدة التى تم تعيينها خلال الساعات الماضية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وترأسها المهندس أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، وتمنى مرجان التوفيق للجنة التى تولت المهمة، مشيرًا إلى أنه يقع عليها عبء كبير فى هذه المرحلة الانتقالية، التى تحتاج إلى جهود مضاعفة، سواء بشأن المسابقات المحلية أو القارية ودعم المنتخبات الوطنية. وأضاف مرجان، فى تصريحات صحفية، أنه على ثقة بأن هذه اللجنة سوف تبذل أقصى ما لديها لإنجاز العديد من الملفات المطروحة حاليا، حتى تسلم الراية إلى مجلس إدارة منتخب جديد، كما وجه المدير التنفيذى للأهلى الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد على تقديره لما قدمه كل أعضائها، وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

المدير التنفيذي للأهلي: نتمنى التوفيق للجنة مجاهد.. ونشكر الجناينى

أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وضع خطة مواجهة غزل المحلة وناقش تشكيل اللقاء مع مساعده جونسون بالموبايل، على مدار يوم أمس، رغم استمرار معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص موسيمانى على مشاهدة لقاء الأهلى غزل المحلة، إلا أنه لم يتدخل فى إدارة المباراة أثناء لعبها وترك المسئولية لمساعده كيفن جونسون. وأكد مسئولو الأهلى تحسن الحالة لموسيمانى بعد إصابته مؤخراً هو وأسرته بفيروس كورونا، ما استدعى حجزهم فى أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق المقيمين فيه استمرار وجودهم بعد إصابتهم بالفيروس. وأضاف مسئولو الأهلى أن المدرب الجنوب أفريقى لا يعانى حالياً من أى أعراض، وسيجرى اليوم مسحة بشكل عادى مع باقى أعضاء الفريق لمعرفة موقفه من النهائى من السفر مع الفريق للنيجر، وفى حال استمرار إيجابية العينة سيتخلف عن السفر، أما فى حال سلبية العينة سيسافر بشكل طبيعى لقيادة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر فى افتتاح مباريات الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موسيماني قاد الأهلي أمام غزل المحلة فى الدوري بالموباي

منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإداري تعليمات مواجهة انتشار فيروس كورونا تجنباً لتعرض أى لاعب للإصابة، الأمر الذى قد يؤثر على مردود الفريق الفنى فى مواجهة بطل النيجر وما يليها من مباريات. وتشهد مواجهة سونيديب غياب أبرز من لاعب أهلاوى بداعي الإصابة، على رأسهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى أحد أصبع قدمه مؤخرا، فيما يعود طاهر محمد طاهر لقائمة الفريق، والذى غاب عن مواجهة المحلة الأخيرة بسبب ارتفاع درجة حرارته بالإضافة لعدم وجود حالة من الرضا على مستواه الفنى من جانب الجهاز الفنى للفريق. وفى سياق مختلف، يرى الجنوب أفريقي كيفين جونسون مدرب عام الأهلي والذي تولى مهام المدير الفني في مباراة الفريق الأحمر ضد غزل المحلة أن فريقه كان يلعب أمام فريق لديه طموح خلال أحداث الشوط الأول ، ولم يقدم الكرة التي كنا ننتظرها وكانت تتاح فرص للمحلة وكان بإمكانهم استغلالها في تسجيل أهداف بمرمانا. قال جونسون، معتادون أن تلعب الفرق أمام الأهلي بطموح كبير ولكن فى الشوط الثاني أحرزنا ثلاثة أهداف رائعة، ونجحنا فى السيطرة على مجريات المباراة. وأشار جونسون إلى أن عمرو السولية كان قد تعرض للإصابة الأربعاء الماضي، وشعر بآلام خلال عمليات الإحماء لمباراة غزل المحلة، وفضلنا إراحته كاجراء وقائى وحافظنا عليه حتى يكون جاهزا في المباريات القادمة وأبقينا عليه على الدكة ولو كان هناك حاجة ماسة لمشاركته لكنا قد دفعنا به. لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد الشناوى بـ"تورتة بكأس أفريقيا" نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر جانبا من احتفال لاعبى الفريق بعيد ميلاد الحارس محمد الشناوى أمس، ولكن تم تأجيل الاحتفال لبعد مباراة غزل المحلة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد بالجولة الثانية للدورى، وأحضر الجهاز الفنى واللاعبون تورتة تحمل صورة الشناوى حاملا كأس أبطال أفريقيا وسط أجواء أسرية للغاية. واحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، أمس، بعيد ميلاده الـ32، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ. الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية. يعد محمد الشناوى من كنوز الأهلى خاصة أنه يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق محطماً الأرقام القياسية فى تاريخ الكرة المصرية فى الـ"كلين شيت" متتالى بالإيجبشيان ليج، وبفاصل من تصديات لا تنسى وركلات جزاء حاسمة منحت الاهلى دورى الابطال الافريقى التاسع فى تاريخه ليبقى أهم لاعب فى تشكيلة الفراعنة والمارد الأحمر وفرس الرهان الرابح دائماً. لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد الشناوى بـ"تورتة بكأس أفريقيا"

التأكيد على الإجراءات الاحتزازية فى رحلة الأهلي إلى النيجر

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذين خاضوا لقاء غزل المحلة أمس، بأداء تدريبات استشفائية وبدنية فى الجيم على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء المحلة أمس جانباً من التدريبات البدنية والاستشفائية فى الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق. فيما عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص جونسون على الاجتماع بلاعبى الفريق للحديث عن الإيجابيات والسلبيات فى المباراة التى خاضها الفريق أمس أمام غزل المحلة وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة فى الجولة الثانية من مباريات الفريق فى الموسم الجديد للدوري. ويستعد الأهلى للسفر غداً إلى النيجر لمواجهة فريق «سونى ديب» فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تدريبات استشفائية للأساسيين الأهلي وجونسون يحاضر اللاعبين