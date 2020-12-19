شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تضع معايير لتعديل عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة الكرة بنادى الزمالك من وضع معايير يتم من خلالها تعديل القيمة المالية لعقود بعض اللاعبين، خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث فتنة بين اللاعبين عقب الانتهاء من ملف التعديل كاملا، خاصة أنه سيتم تقسيم اللاعبين إلى فئات، وفقا للمعايير التى وضعتها لجنة الكرة بالتنسيق مع أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم على مدير الكرة بالزمالك.

وجاء فى مقدمة المعايير التى وضعتها لجنة الكرة مشاركة اللاعب فى الموسم الماضى ودوره مع الفريق وأرقامه مقارنة بزملائه فى نفس المركز، وكذلك المشاركة الدولية للاعب وحاجة الفريق له فى المستقبل.

وبدأت إدارة الكرة عقد جلسات مع اللاعبين لمناقشتهم فى تعديل عقودهم، وفى مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش وأحمد سيد زيزو ومحمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومصطفى محمد.

فى سياق مختلف، كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك أن عودة الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر مستحيل، بسبب عدم وجود بند فى عقده يسمح للزمالك باستعادته فى منتصف الموسم.

وقال المصدر إن رزاق سيسيه من المحترفين المميزين فى الدورى المصرى ويمتلك مستوى ثابتا خلال المواسم الماضية، ما يجعله إضافة قوية للزمالك عقب عودته بنهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى، تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك مع احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب فى المباريات الأخيرة مما أدى لظهوره بمستوى اقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

واكد زيزو للمدير الفنى انه يركز مع الفريق ومستواه فى ثبات ولا يشغل تفكيره بأى عروض خلال الفترة الحالةى وانه يصب كل تركيزه مع مشوار الفريق فى الدورى والبطولة الافريقية.

فى نفس السياق قسم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادى المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتكية، وظهر هؤلاء بشكل قوى وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

وقام عبد الهادى بالتحدث مع أكثر من لاعب ونقل لهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، ومن ثم خاضوا تقسيمة قوية فى جزء صغير من الملعب تم خلالها تطبيق التعليمات الفنية من الجهاز.

وضمت المجموعة الثانية اللاعبين الذين شاركوا بلقاء بيراميدز، وخاضت فقرة فنية خاصة خفيفة، بصحبة كوستا مدرب الفريق، أعقبها سباق سرعات وبعض الإطالات تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، ومن ثم غادروا الملعب لإجراء بعض عمليات الاستشفاء بالجيمانيزوم، فى ظل حرص الجهاز الفنى بقيادة باتشيكو على عدم إجهاد هذه المجموعة بسبب خوضهم لقاء قويا منذ يومين، وكذلك معالجة الإرهاق لديهم بالشكل الأمثل من خلال برنامج تدريبى وتأهيلى خاص.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة جازيل التشادى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، حيث اقترح مسئولو النادى إقامة اللقاء المقبل فى الثانية من ظهر الأربعاء المقبل بدلا من الثامنة مساءً، على أن يتم إقامة اللقاء باستاد بتروسبورت بدلا من الكلية الحربية، على أن يتم النظر فى مقترحات الزمالك بشأن تغيير موعد ومكان اللقاء من أجل الحسم الموقف بصورة نهائية، وذلك فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.