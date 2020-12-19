مدرب حراس الأهلي يثني على الشناوي: قائد مثالي داخل وخارج الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب الحراس بالأهلي، على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، مشيرا إلى أنه قائد مثالي داخل وخارج الملعب.

وقال يانكون، في مقابلة أجراها مع قناة "الأهلي" اليوم السبت: "محمد الشناوي أصبح ناضجا ويتحدث مع زملائه في الملعب من أجل تحفيزهم، أرى أنه قائد مثالي وهو ما يمنح أفضلية للفريق".

وأضاف: "شخصية الشناوي تظهر خارج الملعب أيضا وبعد المباريات، أي لاعب لديه مشكلة يذهب إليه من أجل حلها، كما أنه يعطي نموذجا للاعبين الصغار حتى أصبح قدوة يُحتذى بها، ليس سهلا على أي فرد القيام بهذا الدور".

وأكد: "لا بد أن يكون حارس مرمى النادي الأهلي حارس كبير يستطيع تحمل الضغوط في المباريات الكبيرة والحاسمة، وهو ما ينطبق على الشناوي، حيث يصنع الفارق خاصةً في المباريات الصعبة عندما نكون متأخرين في النتيجة".

وتابع: "عندما يكون اللاعب قائدًا يجب أن يتمتع بتلك السمات، مع تشجيع فريقه دون إهدار طاقته على المستوى الفني، وهو ما يصب في مصلحة النادي والفريق ويساهم في تحقيق الفوز".

وأكمل: "أرى أن الشناوي أصبح حاسما في ركلات الجزاء بفضل تركيزه الكامل في جميع نقاط التدريب، أدرك أن مستواه أصبح عاليا في الوقت الحالي وأصبح أكثر حسمًا في ركلات الجزاء، وهو ما نراه بشكل ملحوظ".

وأوضح: "ليس سهلا أن يحل أي حارس آخر محل محمد الشناوي، لدي ثقة كبيرة في علي لطفي ومصطفى شوبير لأن باقي الحراس يستمدون الثقة من الشناوي، لكني أنتظر الفرصة للاعتماد عليهم وأتمنى أن يثبت علي لطفي نفسه".

وأتم مدرب حراس الأهلي قائلا: "كل حارس من الحراس الثلاثة لديه أسلوبه الخاص وجميعهم مؤهلون للعب للمنتخب، وأرى أن المنافسة بينهم منافسة صحية".