محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة المقاولون العرب في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية. ومن المقرر أن يخرج فريق النجم لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل على أن تقام موقعة الإياب في تونس. وشهدت قائمة النجم الرياضي الساحلي غياب أيوب عياد بسبب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19). في المقابل، قرر فييرا اختيار 23 لاعبًا استعدادًا لمواجهة "ذئاب الجبل"، وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: رامي القابسي - وليد كريدان - أيمن المثلوثي. خط الدفاع: صلاح الحرابي - عبد الرازق بووزة - عمر كوناتي - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - غفران النوالي. خط الوسط: ياسين الشيخاوي - سليم بوخشوش - مالك بعيو - محمد أمين بن عمر - داروين جونزاليس - أسامة عبيد - عبد الله داجو - فرج القرماني. خط الهجوم: وضاح الزايدي - رضوان زردوم - أيمن الصفاقسي - سليماني كوليبالي - فخري العوجي. جدير بالذكر أن فريق المقاولون العرب وصل إلى دور الـ32 عقب الفوز الذي تحقق على حساب بطل جيبوتي أرتا سيد بنتيجة (10 - 1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

كانت هذه تفاصيل خبر كوليبالي يتصدر قائمة النجم قبل مواجهة المقاولون بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.