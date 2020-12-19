بعد هزيمة كورونا.. بيج رامي يظهر في العرض المبدئي لمستر أوليمبيا 2020 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ظهر المصري رامي السباعي "بيج رامي"، بطل كمال الأجسام جاهزا بكامل لياقته لخوض منافسات مستر أوليمبيا 2020، المقرر إجراؤها اليوم وغداً، في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويطمح البطل المصري في حصد لقب المسابقة الذي اكتفى فيها العام الماضي بالمركز الثاني، حيث نشر قبل ساعات صورة جديدة له تظهر مستواه الرفيع الذي وصل إليه قبل المنافسة لانتزاع اللقب من البطل الأمريكي فيل هيث الذي فاز بلقب مستر أولمبيا لمدة سبع سنوات متتالية.

وقبل ساعات من منافسة مستر أوليمبيا 2020، وجه بيج رامي رسالة مهمة لمتابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي يشكرهم علي الدعم الكبير الذي قدموه له خلال الفترة الماضية ووعدهم بتحقيق اللقب ورفع علم مصر في المحفل الدولي.

وقبل شهور، أعلن بطل كمال بيج رامي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ونشر بيج رامي صوره أثناء أخذ عينات كورونا.