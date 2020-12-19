سلة الأهلي تخسر أمام الزمالك وتتأهل لمواجهة سبورتنج في قبل نهائي دوري المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب فريق كرة السلة بالزمالك على نظيره بالأهلي في إياب دور الثمانية لمنافسات دوري المرتبط بنتيجة 62-59، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأهلت سلة الأهلي إلى نصف النهائي لدوري المرتبط، بعد فوز الفريق الأول في ذهاب دور الثمانية، وفوز فريق الشباب تحت 16 سنة على نظيره بالزمالك ذهابا وإيابا.

وسبق هذه المباراة، فوز فريق الشباب بالأهلي تحت 16 سنة على نظيره بالزمالك بنتيجة 67-55.

وسيلتقي الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط مع فريق سبورتنج السكندري.

وكان سبورتنج تأهل لنصف نهائي دوري المرتبط بعد فوز الفريق الأول ذهابا على مصر للتامين بنتيجة 62-44، وإيابا بنتيجة 17-49.

كما فاز فريق الشباب تحت 16 سنة بنادي سبورتنج على مصر للتأمين ذهابا بنتيجة 84-38، وإيابا بنتيجة 91-55.