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وسيم النغموشي جاهز لمباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية

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أصبح التونسي وسيم النغموشي لاعب وسط المقاولون العرب، جاهزًا لمباراة ذئاب الجبل أمام النجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

كان وسيم النغموشي مصابًا بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام أرتا سولار الجيبوتي، ضمن الدور التمهيدي للكونفيدرالية ، وهو ما جعله يغيب عن مباراتي الزمالك ووادي

دجلة بالدوري الممتاز.

 

وأنضم النغموشي للمقاولون العرب الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي، حيث لعب آخر موسم له مع اتحاد بن قردان.

 

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون العرب ظهرت

به ١٤ حالة داخل النادي، من ضمنهم عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، ومحمد أبو العلا محلل الأداء و٢ إداريين و٣ أخصائيين العلاج الطبيعي، و٧ لاعبين.

 

في سياق متصل ، أعلن نادي النجم الساحلي سلبية مسحة كورونا لجميع أفراد الفريق، فيما عدا أيوب عياد لاعب الفريق وفيليبي سيلفانو المدرب المساعد جاءت إيجابية من .

 

ويسافر النجم الساحلي غدًا إلى القاهرة، ومن المقرر أن يخضع لمسحة كورونا جديدة قبل مواجهة المقاولون العرب.

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