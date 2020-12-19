مدرب برشلونة: غياب التركيز سبب التعادل مع فالنسيا والدوري مازال طويلا

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن فريقه خسر نقطتين غاليتين اليوم في صراع الدوري بعدما تعادل مع ضيفه فالنسيا إيجابيا بهدفين لكل فريق في مباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات له عقب المباراة أنه كانت مباراة صعبة للغاية وغاب خاللها التركيز عن لاعبي برشلونة واهدرنا العديد من الفرص لتسجيل أهداف في شباك المنافس الا ان التصرع

وعدم التركيز حرمنا من الفوز.

وأوضح ان الفريق لا تزال امامه فرصة كبيرة لتصحيح المسار فالدجوري لازال طويلا ونملك لاعبين على أعلى مستوى بالاضافة الى لاعبين صغار السن .

وأتم بان برشلونة خسر بعض النقاط ولكن الموسم طويل وجميع الفرق تفقد النقاط .