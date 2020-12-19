مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر parma vs juventus اليوم 19/12/2020 الدوري الايطالي

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراته ضد بارما ضمن مواجهات الجولة الـ13 من عمر بطولة الكالتشيو، والذى كشف اعتماد المدرب على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذى سيقود خط هجوم السيدة العجوز في مواجهة الليلة.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يحتل بارما المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون
خط الدفاع: دانيلو – دي ليخت – بونوتشي – ساندرو
خط الوسط: ماكيني – بنتنكور – رامسي
خط الهجوم: كلوسيفيسكي – موراتا – رونالدو
بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: تشيزني، بنسوليو، كوادرادو، دراجوسين، فرابوتا، كييزا، رابيو، بيرنارديسكي، بورتانوفا، دا جارسا.
ويدخل يوفنتوس مباراة الليلة، بكامل قوته، على أمل تحقيق الفوز، وخطف 3 نقاط ثمينة تقربه من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي من
على الجانب الأخر، يأمل فريق بارما في استغلال عامل الأرض لنتقديم مباراة قوية، والخروج بنتيجة إيجابية، لتجنب مزيد من التراجع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 12 نقطة.
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