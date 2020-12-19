إيفرتون يعمق جراح آرسنال بفوز مستحق ويقتنص وصافة الدوري الإنجليزي

حقق فريق إيفرتون فوزا مستحقا على نظيره آرسنال بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد " جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .
تقدم إيفرتون بالهدف الأول في الدقيقة 22 سجله مدافع ارسنال روب هولدينج بالخطأ في مرماه وتعادل بيبيلآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ، قبل أن يعاود إيفرتون التقدم بالهدف الثاني للاعب ياري مينا في الدقيقة 45 ، لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون بهدفين لهدف .
وضم تشكيا آرسنال لمواجهة إيفرتون كل من :
لينو في حراسة المرمى.
تيرني - لويز – هولدينج ، في خط الدفاع .
ساكا - سيبايوس - النني – نيلز ، في خط الوسط
ويليان - نيكيتاه – بيبي ، في خط الهجوم .
بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 26 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد رصيد ارسنال عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.
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