يلا شوت الجديد مشاهدة رابط البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبارما parma vs juventus في الدوري الايطالي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن التشكيل الذي يخوض به مباراته اليوم أمام بارما. ويلاقي اليوفي نظيره بارما بمنافسات الجولة 13 للدوري الإيطالي على ملعب الأخير. شهد التشكيل تواجد جيانلويجي بوفون أساسيًا وكذلك ديان كولوسوفيسكي. تشكيل يوفنتوس أمام بارما حراسة المرمى: بوفون. خط الدفاع: أليكس ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، دانيلو. خط الوسط: كولوسوفيسكي، ماكيني، بينتانكور،رامسي. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، موراتا.

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