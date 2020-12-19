شاهد فيديو اهداف ارسنال وايفرتون فى الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف ارسنال وايفرتون فى الدوري الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بالجولة الرابعة عشر.

نُقلت مباراة ارسنال وايفرتون على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1،2 بصوت المعلق الرياضي “محمد بركات”، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب جوديسون بارك بندرينة ليفربول.

واصل فريق أرسنال السقوط وتلقى هزيمته الثامنة في الدوري الانجليزي هذا الموسم بخسارته أمام مضيفه إيفرتون 2-1.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله روب هولدينج، لاعب أرسنال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 وتعادل أرسنال بهدف سحله نيكولاس بيبي من ركلة جزاء في الدقيقة 35 قبل أن يسجل ياري مينا الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف ليفربول، وتوقف رصيد أرسنال عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

إليكم اهداف المباراة..

هدف تقدم ايفرتون “هولدينج” بالخطأ فى مرماه

هدف التعادل لارسنال من ضربة جزاء “بيبي”

هدف ايفرتون الثاني “مينا”

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