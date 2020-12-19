نجم باريس سان جيرمان منزعج من الفيفا بسبب جوائز “ذا بيست” لعام 2020

اظهر نيمار جونيور ردة فعل غاضبة على جوائز الفيفا لهذا العام، حيث كان منزعجًا بالفعل لأنه لم يكن من بين المرشحين الثلاثة لأفضل لاعب كرة قدم، وكذلك عندما علم أنه لم يظهر أي لاعب من باريس سان جيرمان في أفضل 11 لاعبًا لهذا الموسم.

وكتب نيمار في موقع وسائل التواصل الاجتماعي إنستجرام مازحا “باريس سان جيرمان يلعب رياضة أخرى”، للتعبير عن استيائه من التغاضي عن بطل فرنسا وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة من المسابقة.

وقال نيمار الأسبوع الماضي بعد إعلان قائمة الثلاثة المرشحين “هل هذا جاد؟” عندما رأى أن روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هم المرشحين الثلاثة لجائزة الرجال، حيث توج ليفاندوفسكي أفضل لاعب في 2020 يوم الخميس، ووعد بسخرية، أنه سيكرس نفسه بدلاً من ذلك لكرة السلة أو ألعاب الفيديو.

وحظيت تغريدة نيمار الأسبوع الماضي بدعم زميله السابق في باريس سان جيرمان ولاعب تشيلسي الحالي “تياجو سيلفا” وعائلته كذلك، مثل والده الذي رد عليه “بالنسبة لنا، ستكون دائمًا في أفضل الدوريات وأفضل الأندية ومن بين أفضل اللاعبين في العالم”.

وتم اختيار نيمار كأفضل لاعب في العالم من قبل ثلاثة من قادة التصويت فقط، بما في ذلك تياجو سيلفا وليونيل ميسي، برصيد 16 نقطة، محتلاً المركز التاسع في الترتيب، خلف زميله في باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” الذي احتل المركز السابع برصيد 19 نقطة.

ومع ذلك، ونظرًا لوجود المزيد من المهاجمين أمامهم في الترتيب، فإنهم لم يدخلوا فريق العام، حيث تم تشكيل الثلاثي الأمامي في التشكيل من قبل روبرت ليفاندوفسكي وليو ميسي وكرستيانو رونالدو.

وسيطر لاعبو بايرن ميونيخ على تشكيلة العام، اذ تواجد أربعة لاعبين في التشكيلة (ديفيز وكيميش وتياجو ألكانتارا الذي انضم إلى ليفربول في الصيف وروبرت ليفاندوفسكي)، وليفربول الانجليزي الذي كان لديه ثلاثة (أليسون وألكسندر أرنولد وفان ديك، باستثناء تياجو) فيما أكمل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس تشكيلة العام من قبل الفيفا.

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