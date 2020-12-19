صلاح لا يستبعد الانتقال إلى ريال مدريد او برشلونة وكلوب خيب ظنه لهذا السبب

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن إمكانية القيام بالخطوة العملاقة في مشواره الفني، والتوقيع لفريق ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل، كما تحدث عن عدة أمور تخص مساره مع ليفربول وعن خيبة أمله في بعض الأحيان مع الريدز.

وقال محمد صلاح في حواره مع صحيفة الآس الإسبانية، في إجابته حول إمكانية التوقيع لأحد عمالقة الدوري الاسباني ريال مدريد أو برشلونة أن كل شيء يمكن أن يحدث في المستقبل وأضاف: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من الأندية الكبرى. لا نعرف أبدًا ما سيحدث في المستقبل، لكني الآن أركز على الفوز بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع فريقي”.

وتابع محمد صلاح: “صعب توقع توقيت المغادرة، لكن الآن يمكنني القول أن كل شيء في يد ليفربول. بالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر، كل رقم قياسي في النادي، لكن كل شيء في يد النادي”.

وفي اجابة حول حادثة راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 قال محمد صلاح: “أعتقد أن كل ما يحدث للاعب، مثل خيبة الأمل أو شيء من هذا القبيل، يجعلك أقوى في مسيرتك من أجل المستقبل. لكن التعرض للإصابة، هو موضوع مغلق بالنسبة لي، لذلك لم أعد أفكر في الأمر بعد الآن”.

صلاح: “أصبت بخيبة أمل بسبب قرار كلوب”

وكان محمد صلاح صريحاً للغاية، وعبر عن خيبة أمله من قرار يورجن كلوب باختيار لاعب آخر كقائد للفريق في آخر مباريات دوري أبطال أوروبا بدلاً منه وقال الفرعون المصري: “بصراحة خاب أملي جدا. كنت أتوقع أن أكون الكابتن. لكن هذا قرار المدير الفني، لذا أقبله”.

وعن اللاعب الذي تعتقد أنه سيحل محل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المستقبل قال صلاح : “من الصعب قول أحد. من الصعب حقًا قول شخص ما. هناك بعض اللاعبين الرائعين الآن، لكن ما فعلوه لكرة القدم كان مذهلاً”.

وتابع: ” لذا، نعم، لا يمكنني ذكر أي اسم، لكنني أعتقد أن ما فعلوه لكرة القدم كان رائعًا، وهناك عدد قليل من اللاعبين الذين أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد أيضًا”.

وأجاب صلاح عن سؤال حول الأفضل في العالم، وما إذا كان من بين الأفضل في الوقت الحال وقال:” أجل، بكل تأكيد. [يضحك] عندما أتذكر مسيرتي المهنية، أريد أن أشعر أنني حققت شيئًا مميزًا، وأنني فعلت شيئًا مميزًا. لهذا السبب أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة وكل عام للنادي ولأجلي أيضًا.”

وختم صلاح حديثه المطول مع الصحيفة الاسبانية بالتأكيد على أن هدفه هو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز لا يتكرر إلا نادراً في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال صلاح: “لا أريد أن أقول ذلك الآن. لكن، أجل، أحاول دائمًا تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباراة. هناك فرصة جيدة لأن تكون هدافًا للمرة الثالثة مرة أخرى. لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بشيء ما، الفوز بالبطولات الكبيرة مع الفريق. هذا هو أهم شيء”.

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