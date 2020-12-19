اخبار الجزائر | مدرب نصر حسين داي يحمل التحكيم مسؤولية نتائجه المتواضعة

حمل نذير لكناوي، المدير الفني لنادي نصر حسين داي الجزائري، مسؤولية تواضع نتائج الفريق في بداية الموسم الحالي إلى التحكيم وخط الدفاع الذي إرتكب أخطاء عديدة.

وخسر نصر حسين داي الديربي الذي جمعه بجاره شباب بلوزداد حامل اللقب صفر/ 2 اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وقال لكناوي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية :”شباب بلوزداد لم يكن أفضل منا وتفاصيل صغيرة هي التي حسمت نتيجة المباراة التي لا تعكس مجريات اللعب. كنا نستحق ركلة جزاء قبل تسجيل الفريق المنافس هدفه الأول بنفس الطريقة، لكن التحكيم خذلنا حيث لم يكن هناك تنسيقًا بين الحكم الرئيسي والحكم المساعد بسبب العطب الذي أصاب سماعتهما”.

وأضاف ” بعض التفاصيل الصغيرة كانت وراء فوز بلوزداد علينا. الفريقان لم يخلقا فرصًا كثيرة والتي وجدت كانت من كرات ثابتة. الآن يتعين علي مراجعة بعض الأمور لتحسين أداء الفريق”.

وأردف :”سأقوم بإجراء تغييرات على مستوى الدفاع الذي إرتكب أخطاء فردية فادحة كانت وراء النتائج التي تحققت منذ بداية الموسم”.

يذكر أن المباراة التي كان يفترض أن يلتقي فيها نصر حسين داي مع ضيفه وفاق سطيف المتصدر ضمن الجولة الخامسة من الدوري الجزائري الأربعاء المقبل، تأجلت إلى وقت لاحق بسبب مشاركة الوفاق في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) حيث يحل ضيفًا في نفس اليوم على نادي رونيسونس من تشاد في ذهاب الدور الأول للبطولة.