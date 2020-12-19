ليونيل ميسي يُعادل رقم الاسطورة بيليه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد

عادل ليونيل ميسي رقم الأسطورة بيليه في الأهداف مع فريق واحد اليوم السبت بتسجيله 643 هدفا مع برشلونة، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه في هزيمة ضيفه فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني ليتعادلا 2-2.

وتقدم فالنسيا في كامب نو بهدف مختار دياكابي عندما استغل سوء تمركز دفاع برشلونة ليضع الضيوف في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول عندما دفع خوسيه لويس جايا مدافع فالنسيا أنطوان جريزمان من الخلف وحصل على بطاقة حمراء في البداية تقلصت إلى صفراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وتصدى خاومي دومينيك حارس فالنسيا لركلة الجزاء التي نفذها ميسي لكن جوردي ألبا تابع الكرة المرتدة من الحارس وحولها عرضية إلى ميسي ليضعها برأسه في الشباك ليسجل هدفه التاريخي.

ومنح المدافع رونالد أراوخو التقدم لبرشلونة في بداية الشوط الثاني بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لكن بلنسية أدرك التعادل في الدقيقة 69 عندما حول ماكسي جوميز تمريرة جايا العرضية في الشباك ليحرم برشلونة من انتصاره الثالث على التوالي في الدوري.

وعادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفًا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم السبت.

ووصل الأرجنتيني ميسي (33 عامًا) إلى هذا الرقم بضربة رأس من مدى قريب قبل الإستراحة مباشرة بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها الحارس خاومي دومينيك.

وسجل بيليه 643 هدفًا على مدار 19 موسمًا مع سانتوس البرازيلي.