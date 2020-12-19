شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ «درويش» و«عبدالآخر» بذهبيتي البطولة الأفريقية للجودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رمضان درويش وحاتم عبدالاخر، لاعبي المنتخب المصري للجودو، بتحقيق ذهبية منافسات وزن 100 كجم و90 كجم على الترتيب في بطولة أفريقيا للجودو، والتي تستضيفها مدغشقر في الفترة بين 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري .

وقال وزير الرياضة: «رفعت مصر رصيدها من الذهب إلى خمس ميداليات جاءت عن طريق كل من محمد محيى، محمد عبدالموجود، عبدالرحمن محمد، حاتم عبدالآخر، بالإضافة إلى رمضان درويش وميداليتين فضيتين عن طريق أحمد على ومحمد على» .

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 9 لاعبين وهم: محمد عبدالموجود، وأحمد على عبدالرحمن وزن 66 كجم، ومحمد محيي الدين وزن 73 كجم، ومحمد على عبدالعال، وعبدالرحمن محمد وزن 81 كجم، وحاتم عبدالآخر، وعلي حازم وزن 90 كجم، ورمضان درويش وزن 100 كجم، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كجم، بالإضافة إلى فوزى الهلباوي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس البعثة، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.