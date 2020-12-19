شكرا لقرائتكم خبر عن طفلتان من سفاجا والقصير تفوزان بالمركز الثاني في بطولتي الجمهورية للكاراتيه والجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت الطفلة بتول مؤمن، من القصير بالبحر الأحمر، على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لذوي الهمم للكاراتيه على مستوى الجمهورية.

كما حصلت الطفلة جودى محمد عبدالعظيم، ابنة مدينة سفاجا، على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للجمباز في البطولة تحت سن 7 سنوات.

وهنأت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إدارة الشباب والرياضة بمدينة سفاجا وأهالى المدينة لحصول ابنة المدينة على المركز الثانى في فعاليات بطولة الجمهورية للجمباز.