شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى للبدلاء وخفيف للأساسيين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء بيراميدز، وخاضوا تدريبات فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، لتجهيزهم للفترة المقبلة التي تشهد ضغط كبير في المباريات.

وضمت المجموعة الثانية اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بمباراة بيراميدز، وخاضوا تدريبات خفيفة تحت قيادة كوستا مدرب الفريق، ثم توجه اللاعبين لعمل تدريبات استشفائية بالجيمانيزوم، لتجنب الإرهاق.