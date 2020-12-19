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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاسنهوتل: كانت مشاركة إنغز اليوم مجازفة وحصدنا نتيجة قرارنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
تحدث مدرب ساوثامبتون رالف هاسنهوتل عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه داني إنغز خلال الهزيمة 0-1 أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
وصرح هاسنهوتل عقب المباراة: " تعرض لإصابة في أوتار الركبة، لم يكن أمامنا يوم واحد للتعافي، كانت مشاركة إنغز اليوم مجازفة، آمل ألا يكون الأمر سيئاً للغاية، سيخضع للفحص وسنرى".
وأضاف: "اضطر إنغز إلى مغادرة الملعب في وقت مبكر، لولا أننا كنا نواجه مانشستر سيتي لما قررنا مشاركته في المباراة".
وختم هاسنهوتل: "لكننا فعلنا ذلك والآن نحصل على نتيجة هذا التصرف، آمل ألا يكون الأمر سيئاً جداً كما قلت".
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