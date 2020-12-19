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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكالتشيو: سامبدوريا يتخطى متذيل الترتيب كروتوني بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
تخطى نادي سامبدوريا ضيفه نادي كروتوني متذيل ترتيب البطولة الايطالية بنتيجة 3 - 1 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 13.
ابناء المدرب المخضرم رانييري حسنوا وضعهم في وسط الترتيب بينما زادت صعوبات كروتوني ويبدو انه في طريقه للعودة الى السيري ب مجددا.
تقدم السامب في الدقيقة 26 عبر اللاعب دامسغارد واضاف الثاني يانكتو د 36 الا ان الضيوف رفضوا انتهاء الشوط بفارق الهدفين فقلصوا الفارق 1 - 2 عبر نوانكو من ركلة جزاء.
في الشوط الثاني ضغط اصحاب الارض لتوسيع الفارق من جديد فسجل كوالياريلا الثالث د 65 وحافظوا على النتيجة حتى النهاية ليحرزوا النقاط الثلاث.
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