غوارديولا: ساوثامبتون يتسببون بالكثير من المشكلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

أشار مدرب ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ إلى أن الخصم ​ساوثامبتون​ تسبب لفريقه بالكثير من المشكلات خلال الانتصار بهدف للاشيء ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.



وصرح غوارديولا عقب اللقاء: "كان لدينا الزخم في الشوط الثاني، ولكن لم نتمكن من التسجيل، وعانينا بعض الشيء، ساوثامبتون يضعون الكثير من اللاعبين في منطقة الجزاء، ويتسببون في الكثير من المشاكل، ولا يسمحون لك بتقارب الخطوط، وهذا السبب وراء كونهم فريق جيد".

وأضاف: "يملكون أفضل منفذ للركلات الحرة شاهدته في حياتي (وارد براوس)، وبالنظر إلى موقعهم في جدول الترتيب، نجد أن رالف هاسنهوتل يقدم عملاً مميزاً، خرجنا بنتيجة إيجابية بالنسبة لنا، وستساعدنا كثيراً قبل مباراة كأس الرابطة".

وتابع: "كنا مميزين على الصعيد الدفاعي، بعدما عانينا كثيراً الموسم الماضي، ساعدنا دياز كثيراً، وكان ستونز استثنائي في المباريات القليلة الماضية، وواصلنا اللعب في محاولة خلق المزيد من الفرص".

وختم غوارديولا: "أشعر بالغيرة تجاه ساوثامبتون لتمتعهم بوجود الجماهير، بينما لا يمكننا نحن القيام بالأمر ذاته، الكل سيتفق بأننا سنحب عودة الجماهير، ولكن علينا التحلي بالحذر".