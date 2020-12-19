شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستيرلينغ: لا أشعر بالتعب ويمكنني أن ألعب غدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 كشف اللاعب رحيم ​ستيرلينغ​ أن الإرهاق ليس مشكلة بالنسبة له، على الرغم من استمرار الانتقادات المتواصلة بسبب كثرة المباريات في موسم 2020-2021، حيث قال جناح ​مانشستر سيتي​ إنه "سيلعب مرة أخرى غدًا" بعد الهدف الذي سجله في مرمى ساوثامبتون.

وقال ستيرلينغ: "نحن لاعبو كرة قدم، هكذا نحبها، نريد مباراة تلو الأخرى. أنا سعيد باللعب مرة أخرى غدا". يُذكر أن مانشستر سيتي تعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد وإيجابيا مع وست بروميتش قبل فوزه الصعب على ساوثامبتون بنتيجة 1-0.

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