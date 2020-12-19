شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استجواب سواريز في قضية التزوير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 تم استجواب مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني لويس ​سواريز​ من قبل السلطات في بيروجيا كجزء من التحقيق في اختبارات الجنسية الإيطالية المزورة.

وتحدث القضاة في بيروجيا إلى سواريز عبر الفيديو كونفرنس كشاهد وليس كشخص قيد التحقيق. وكانت جامعة الأجانب في بيروجيا قيد التحقيق بالفعل بشأن اجتياز سواريز للامتحان بسهولة شديدة ولهذا السبب تم التنصت على هواتفهم عندما وصل سواريز لإجراء الاختبار. يذكر أن فابيو ​باراتيتشي​ المدير الرياضي ل​يوفنتوس​ الايطالي خضع للتحقيق في القضية ايضا للاشتباه بضلوعه بهذه القضية.

كانت هذه تفاصيل خبر استجواب سواريز في قضية التزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.