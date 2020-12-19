شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة تواجه الفاو على كأس صعود قدم الصالات والان مع التفاصيل
ويسعى فرسان مكة لتحقيق الفوز، وحصد كأس دورة الصعود، بعد أن ضمن التأهل لدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، وكان فريق الوحدة حصد الفوز على فريق منيف في دور نصف النهائي بنتيجة 2/3.
من جانبه، قدم لاعبو فريق الوحدة الفوز والتأهل للمباراة النهائية في دورة الصعود الأولى لكرة قدم الصالات لإدارة الوحدة والجماهير الوفية، وبمشيئة الله سنواصل الانتصارات ونعود بالكأس لمكة المكرمة، بعد ضمان التأهل للدوري الممتاز بكرة قدم الصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة تواجه الفاو على كأس صعود قدم الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.