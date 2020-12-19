شكرا لقرائتكم خبر «مسطرة» عبدالغني هل ستوقف حمدالله؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المشهد الذي نقلته كاميرات لقاء النصر والرائد في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي وقع بين المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله وزميله سلطان الغنام الاثنين الماضي، ولم يكن مفاجئا للمتابع الرياضي، بالاستناد إلى قراءات سابقة لمواقف «خارجه عن القانون» صدرت من قبل محترف النصر المغربي، إلا أن المشهد هذه المرة جاء بصورة مغايرة، وذلك على مرأى الجميع ليعكس الحالة المزاجية لحمدالله التي لم يسلم منها منتخب بلاده المغربي الذي غاب عن مشاركته الدولية منذ 2019، وقبلها الدوحة ومن ثم الرياض.

المدرج النصراوي

وظهر اللاعب هذا الموسم على غير العادة في مسيرته الكروية من خلال إهداره لضربتي جزاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصورة دعت المدرج النصراوي للذهول، حيث نفذت بطريقة لم يعهدها، مما رسم على جلدها العديد من التساؤلات، وسبقت ذلك الحالة البدنية للاعب الذي ظهر أكثر وزنا وثقلا في الحركة البدنية والميدانية.

الحالة الانضباطية

الأيام المقبلة سترسم فصولا جديدة للاعب الذي يرتبط بالنصر حتى 2023، وربما تخفي الكثير من الأحداث والمفاجآت في ظل وجود المشرف الكروي الجديد حسين عبدالغني الذي سيضع المسطرة الإدارية بالتساوي مع الجميع داخل الفريق الكروي، فهل ستكون تلك المسطرة بمثابة إعادة الحالة الانضباطية (لحمدالله) أم أنها ستكتب فصولا جديدة في مسيرة ومستقبل اللاعب مع ناديه؟

2018 غادر خارج حدود الملعب الذي استضاف مباراة فريقه الريان أمام الغرافة في الدوري القطري قبل نهاية المباراة التي انتهت بهزيمة زملائه بنتيجة 6 - 1.

2019 تخليه عن معسكر منتخب بلاده في رحلة الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية 2019. عدم رضاه عن الجو العام في المعسكر ودخوله في مشادة كلامية مع زميله فيصل فجر الذي منعه من تسديد ركلة الجزاء الضائعة في مباراة غامبيا الودية، والتي انتهت بفوز غامبيا بهدف دون مقابل.

2020 دخوله في مشادة مع إحدى موظفات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأخذ الشكوى المنحنى القانوني ومنعه من السفر وقتها.

توجيه إنذار لناديه النصر عن طريق وكيل أعماله بفسخ عقده الاحترافي، وإنذار لناديه ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة.

تخليه عن شارة قيادة فريقه التي حملها في الشوط الأول في لقاء الاتفاق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفضه مرافقة فريقه للمجمعة مطالبا بإلغاء العقوبة التي فرضتها عليه الإدارة بحسم 15% من راتبه الشهري، بعد غيابه عن التدريبات دون عذر في الأيام التي سبقت زيارته لأسرتة في الولايات المتحدة الأمريكية.