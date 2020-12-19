ابن شويه يحقق كأس النادي في مهرجان الإبل

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وكانت الإثارة حاضرة في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج)، التي تأهل فيها 10 سعوديين، و3 كويتيين، حيث حقق ابن شويه الكأس بعد منافسة قوية مع حامل اللقب في النسخة الماضية خالد بن سعود بن حثلين، الذي تراجع للمركز الثاني، فيما خطف الكويتي رفاعي بن علوش العجمي المركز الثالث، وحل عارف بن عبدالهادي الشمري في المركز الرابع، وعبدالله بن مناحي العجمي في المركز الخامس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق بندر بن صحن بن شويه المركز الأول في فئة كأس النادي (إنتاج) لون الشعل أمس، ضمن النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكانت الإثارة حاضرة في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج)، التي تأهل فيها 10 سعوديين، و3 كويتيين، حيث حقق ابن شويه الكأس بعد منافسة قوية مع حامل اللقب في النسخة الماضية خالد بن سعود بن حثلين، الذي تراجع للمركز الثاني، فيما خطف الكويتي رفاعي بن علوش العجمي المركز الثالث، وحل عارف بن عبدالهادي الشمري في المركز الرابع، وعبدالله بن مناحي العجمي في المركز الخامس.

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