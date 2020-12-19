شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتأهب لمواجهة الرائد ويحتفل برومارينهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فابيو كاريلي مساء أمس، الاستعدادات الفعلية لمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع كاريلي ما يقدمه اللاعب فهد المولد في التدريبات، لا سيما بعد عودته من الإصابة ووجود قماش طبي على موضع إصابته السابقة في عضلات الفخذ الأيسر، والتي غيبته عن التدريبات واللقاءات الرسمية منذ 50 يوما.

وخلال تدريبات اليوم الختامية التي تسبق لقاء الرائد سيتحدد ما إن كان سينضم العائدان من الإصابة المولد وعبدالمجيد السواط من عدمه، حيث تسببت مثل هذه الغيابات في محاولة كاريلي تغيير خانة اللاعب حمد آل منصور من ظهير أيسر إلى جناح.

وبات يشغل مركز الظهير الأيسر حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي بالتناوب في اللقاءات الماضية، سواء في الدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس محمد السادس للأبطال.

من جهة أخرى نظمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حفلا مبسطا للمحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا بعد أن بلغت أهدافه مع الفريق في جميع المسابقات 50 هدفا، وذلك منذ التعاقد معه في أغسطس 2018.