شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدربى الرجاء والجزيرة بعد الخسارة أمام الأوليمبى وأبو قير بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الرجاء، برئاسة سعد أبو صندوق، على الاستقالة التي تقدم بها محمد عبد السميع المدير الفني للفريق بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق عصر اليوم أمام الأوليمبى بهدف دون مقابل.

فى الوقت نفسه قرر مجلس إدارة الجزيرة المطروحى، برئاسة حمدى حفيظ، إقالة محمد سليمان المدير الفني للفريق بعد الهزيمة أمام أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كانت نتائج الجولة أسفرت عن تصدر أبوقير للأسمدة لقمة المجموعة بعد فوزه عصر اليوم على الجزيرة المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى رافعا رصيده إلى 10 نقاط مستفيدا في وقوع منافسيه حرس الحدود وبلدية المحلة في فخ التعادل أمام مالية كفر الزيات بهدف لمثله والتعادل السلبى أمام الحمام على الترتيب .

وأسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق الأوليمبى لفوز غالى خارج ملعبه على الرجاء بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط ويدخل سباق المنافسة من جديد ، كما استعاد فاركو عافيته سريعا بعد تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع مجدى عبد العاطى وحقق فوزا غاليا على المنصورة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط .

كما نجح دكرنس في الفوز برباعية نظيفة خارج ملعبه على بيلا ، في الوقت الذى تعادل فيه بنى عبيد مع كفر الشيخ سلبيا ، وفاز سبورتنج على دمنهور بهدف مقابل للاشئ .

وفى ختام مباريات نفس الجولة بالمجموعة الثانية واصل نادى زد بقيادة أسامة نبيه سلسلة الإنتصارات محققا الفوز على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة .