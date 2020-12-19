شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب الترشح للانتخابات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسي بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

وكانت اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 نوفمبر الماضي للانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي، وتنوي اللجنة الثلاثية عقد الانتخابات يوم 31 يناير المقبل.

وكان الفيفا وجه الشكر إلى اللجنة الخماسية مع تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام، حيث إن الشواربي كان مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أما أحمد حسام فكان رئيس لجنة الشباب في الأهلي.