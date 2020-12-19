شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: محدش يزايد على زملكاويتى وأنا لا ضد ساسي ولا بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد صلاح، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، "محدش يزايد على زملكاويتى وأنا لا ضد فرجانى ساسى ولا أشرف بن شر قى ولكن مصلحة الفريق الأهم".

وأضاف صلاح، فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك، "أنا مسئول عن كل كلمة طلعت منى، أنا لست ضد نادى الزمالك، والجميع يعمل لمصلحة النادى وجماهيره اتحملت كتير معنا، واستحملت ساسى كتير وفضل فترة كبيرة لا يؤدى جيدا، لم أطلب منه أن يرحل ولكن نصحت بضرورة اجتماعه مع مجلس الإدارة حينها لعلاجه نفسياً لأنه كان غير مستقر نفسياً فى الفترة الماضية.

وأشار صلاح إلى أن ساسى يغالى كثيراً فى طلباته المادية وحب الجماهير كنز والزمالك لا يستحق مع من يتعامل معه ألا أن يكون رقم 1 والزمالك لا يقف على أحد، أقول لساسى طول ما الجماهير بتحبك لازم تتنازل والزمالك يستحق أن يكون رقم 1 فى حساب أى شخص منذ إنشائه على مر العصور"

وأكد محمد صلاح أن ساسى وزيزو وبن شرقى الثلاثة الأفضل فنيا فى النادى حاليا، غير أن التونسى تسبب فى زعزعة فى الزمالك لمغالاته في طلباته المادية بالحصول على 22 مليون سنويا، موضحا أن هناك عدة مشاكل بين باتشيكو ومصطفى محمد لابد من حلها لعودته إلى التهديف والتألق مثلما كان يفعل من قبل.

وتابع صلاح، "كاسونجو اتظلم فى الزمالك، كان بيلعب فى مكان غير مكانه، وكان يحتاج للعب مباريات أكثر لزيادة خبراته وعمر السعيد يحتاج أيضا إلى منحه فرص عديدة للعب.

وأنهى صلاح تصريحاته قائلا، "أتمنى من إمام عاشور التركيز فى الكرة فقط فهو لاعب هائل ويملك إمكانيات كبيرة ورسالتى له "أنت لاعب موهوب وركز فى الكورة وبلاش تعمل مشاكل خلى كل دماغك فى الكورة بس".