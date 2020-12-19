شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: تفوقت على الشناوى وأبو جبل وحطمت رقم العميد والحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، عن سعادته بمشاركتة فى الموسم الـ25 على التوالى من الدورى المصري، مؤكدا أن ذلك يعد رقما قياسيا يحسب لمصر، لافتا إلى أنه فخور بمعادلة رقم نجوم عالمين مثل توتى ومالدينى.

وقال "أوسة"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لديه الحماس ويملك الفرصة لتخطى أرقام هؤلاء النجوم العالميين، موضحا أن تخطى أيضا أرقام الثنائى حسام حسن والحارس الأسطورى عصام الحضرى فى الدورى المصرى، حيث شارك العميد فى 22 موسما بينما السد العالى فى 21 موسما.

وأكد عبد المنصف أنه يشارك فى المباريات نظرا لمستواه الجيد وليس بغرض المجاملة لتحطيم الأرقام القياسية، لافتا إلى أنه نمى الطموح لدى اللاعبين كبار السن كى يكون لديهم الدافع لتحقيق أحلامهم تحت مبدأ "العمر مجرد رقم" مشيرا إلى أن نجاحه ليس وليد الصدفة.

وتحدث عبد المنصف عن فرص انضمامه للمنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، موضحا أنه تفوق على محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس الزمالك فى بناء الهجمة من تحت والتى يسير عليها كبار المدربين فى العالم.

وأضاف عبد المنصف أنه يتمنى العودة لحراسة عرين المنتخب فى الفترة المقبلة لافتا إلى أنه كان لديه أمل للانضمام لمعسكر الفراعنة الماضى بعدما تحدث عنه أيمن طاهر بصورة إيجابية وكذلك حسام البدري.

وجه "أوسة" رسالة إلى حسام البدرى قائلا:" أتمنى نظرة من البدرى للانضمام للمنتخب بعيدا عن عامل السن وأقول لهم لا تخافوا من نغمة أن الحراس الكبار يثيرون المشاكل لأنى من أكثر اللاعبين الذين يملكون الخبرة فى أوضة اللبس".

وحطم عبد المنصف الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى.

بهذا الرقم يعد محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 25 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020 - 2021 حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.