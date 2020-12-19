شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى ينافس موسيمانى على تحقيق رقم مميز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، فى تحقيق رقم مميز بمشواره مع الفريق السكندرى فى الدورى الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة العاشرة على التوالى منذ توليه المهمة الموسم الماضى خلفا لحمادة صدقى، بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة.

واستهل سموحة مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري ليكمل الفريق مباراته العاشرة على التوالى بالدورى دون هزيمة.

وأصبح أحمد سامي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأكثر خوضاً للمباريات دون هزيمة على صعيد بطولة الدورى بين المدربين المتواجدين حالياً فى البطولة المحلية، فموسيماني تولى المهمة في لقاء المقاولون العرب بالدوري في الموسم الماضي وخاض 4 مباريات بالموسم المنقضى ولقاءين بالموسم الحالي دون خسارة.

ونجح مدرب سموحة فى إعادة تدوير لاعبيه رغم رحيل أهم 3 عناصر أساسية فى فريقه الموسم الماضى ناصر ماهر "معلم وسط الملعب" وصلاح محسن أسرع مهاجم فى الدورى واحمد فتوح الظهير العصرى، وتعاقد فريقه مع مجموعة من الصفقات المغمورة ولكنه رغم ذلك ظهر بمستوى رائع بشهادة خبراء اللعبة خصوصا بعدما بدأ فريقه فى تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى سموحه القدامى.